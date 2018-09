Polizistin nach Attacke in Essen weiter dienstunfähig

Essen (dpa/lnw) - Fünf Tage nach einer Attacke auf eine Polizistin in Essen ist die Frau weiterhin dienstunfähig. Bislang konnte sie noch nicht wieder arbeiten, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Die Beamtin soll bei einer Polizeikontrolle am vergangenen Freitag in einer Shisha-Bar von einem 17-Jährigen angegriffen und dabei schwer verletzt worden sein. Weitere Männer sollen auf die Frau und ihren Kollegen losgegangen sein, als diese den jungen Mann festnehmen wollten. Die Einsatzkräfte setzten demnach Pfefferspray und den Schlagstock ein, um die Situation unter Kontrolle zu bringen.

Nach der Festnahme erschienen nach Polizeiangaben der Vater und der Bruder des 17-Jährigen auf der Wache und forderten lautstark dessen Freilassung. Sie hätten zudem damit gedroht, Verstärkung aus der Familie zu rufen, sagte eine Polizeisprecherin. Zum Alter der Beamtin machte die Polizei keine Angaben.