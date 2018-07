Polizisten folgen Blutspur und finden mutmaßliche Einbrecher

Essen (dpa/lnw) - Eine Spur von Blutstropfen hat die Polizei in Essen zu zwei mutmaßlichen Einbrechern geführt. Die beiden 34 und 39 Jahre alten Männer sollen die Glastür eines Geschäfts eingeschlagen haben, um sich an den Waren zu bedienen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei verletzte sich einer von ihnen. Die Blutspuren auf der Straße führten die von Zeugen alarmierten Polizisten zur Wohnungen eines der beiden Tatverdächtigen. Dort nahmen die Beamten die beiden stark angetrunkenen Männer fest. Sie gaben die Tat teilweise zu.