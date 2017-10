Essen. Ein Familienkonflikt in Essen ist derart eskaliert, dass die Polizei sechs Mitglieder in Gewahrsam nehmen musste. Ein Mann erlitt im Zuge der Auseinandersetzung am Samstag leichte Verletzungen am Kopf. Der Streit habe mit einem Fall von häuslicher Gewalt begonnen, zu dem die Polizei gerufen worden sei, sagte ein Sprecher. Daraufhin hätten sich mehrere Angehörige der Großfamilie gegen die Beamten gestellt.

Zur Abwehr weiterer Gefahren wurden sechs Männer in Gewahrsam genommen und sollten später einem Amtsrichter vorgeführt. dpa