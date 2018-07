Aachen (dpa/lnw) - Die anhaltende Sommerhitze erhitzt nach Beobachtung der Polizei in Aachen auch die Gemüter. Dies sei im Polizeialltag deutlich zu spüren. Von Montagabend bis Dienstagmorgen habe die Polizei im Raum Aachen 160 Einsätze bewältigen müssen. Im Vorjahr waren es im gleichen Zeitraum 113.

Sieben Mal rückten die Beamten wegen Randale aus, 24 Mal wegen Ruhestörung. In Alsdorf kam es zu einem hitzigen Familienstreit. Bilanz: Ein leicht verletzter Großvater, ein leicht verletzter Vater und ein schwer verletzter Sohn. In Herzogenrath flogen bei einem Nachbarschaftstreit Blumentöpfe. Ein Mieter kam mit Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus.

In Stolberg beschwerten sich Anwohner gegen Mitternacht über planschende Jugendliche in einem Weiher. In Eschweiler riefen Nachbarn die Polizei, weil sie sich durch lautes Lachen und Singen aus anderen Gärten gestört fühlten.