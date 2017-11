Fahndungserfolg für die Bundespolizei und niederländisch königliche Marechaussee: Am Dienstag gingen ihnen bei einer Kontrolle auf der A40 bei Moers zwei mutmaßliche Drogenschmuggler ins Netz.

Moers. Zwei Männer unterwegs in einem Mercedes: Die Polizei kontrolliert die beiden und ihren Wagen Dienstagmittag im deutsch-niederländischen Grenzgebiet - und findet in der Reserveradmulde 1,1 Kilogramm Kokain.

Die Männer aus Berlin, ein 30-jähriger Deutsche und ein 29-jähriger Türke, gaben auf Nachfrage an, dass sie sich auf einer Probefahrt mit dem neu erworbenen Mercedes befänden. Sie seien in Antwerpen gewesen und nun auf der Heimreise nach Berlin. Doch das weiße Pulver in der Reserveradmulde erzählt eine andere Geschichte, so wurden die Männer festgenommen und befinden sich auch weiterhin auf richterliche Anordnung in Untersuchungshaft. Der Straßenverkaufswert der Betäubungsmittel beträgt 75.500 Euro.