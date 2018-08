Viele Autofahrer sichern ihr Gepäck nicht richtig.

Düsseldorf. Pünktlich zum sogenannten Bettenwechsel in der Ferienmitte setzt die nordrhein-westfälische Polizei ihre landesweite Aktion „Sicher mit dem Auto in den Urlaub und zurück“ fort, die sie mit Beginn der Ferien gestartet hatte. Das teilt das Innenministerium mit. Bei der Aktion gibt die Polizei praktische Tipps für die Fahrt in den Urlaub und kontrolliert zugleich Verkehrsverstöße. „Der Auftakt hat gezeigt: Einige Menschen sind immer noch leichtsinnig, was die Sicherung ihres Gepäcks angeht“, sagte Innenminister Herbert Reul.

Am ersten Ferienwochenende Mitte Juli registrierte die Polizei in 47 Fällen eine mangelhafte Sicherung von Reisegepäck, Dachboxen oder Fahrrädern. In 2129 Gesprächen mit Autofahrern gaben die Experten Tipps für die sichere Ladung und die Fahrt in den Urlaub. Insgesamt kontrollierte die Polizei auf den Autobahnen 1343 Fahrzeuge. In 407 Fällen haben Lkw-Fahrer den Abstand nicht eingehalten, in 17 Fällen ein riskantes Überholmanöver durchgeführt. Zudem gab es 23 Autofahrer, die während der Fahrt unerlaubt ihr Handy nutzten. „Die Ablenkung durch das Handy bleibt ein gefährliches Risiko. Damit gefährden die Fahrer nicht nur sich selbst und ihre Beifahrer, sondern auch alle anderen Urlauber auf den Straßen“, warnt Minister Reul.

Die NRW-Polizei führt die Aktion gemeinsam mit dem ADAC und der Landesverkehrswacht Nordrhein-Westfalen und anderen Partnern zu Beginn, in der Mitte und am Ende der Ferien durch. Gerade dann herrscht besonders viel Verkehr auf den nordrhein-westfälischen Straßen. Red