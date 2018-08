Polizei fahndet nach Brandstifter wegen Feuerserie

Vreden (dpa/lnw) - Nach einer Reihe von Bränden in Vreden im westlichen Münsterland sucht die Polizei noch immer nach einem oder mehreren Brandstiftern. «Wir gehen weiter davon aus, dass die Brände vorsätzlich gelegt wurden», sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Es fehle jedoch eine konkrete Spur.

Ende Juli sollen Unbekannte in mehreren aufeinanderfolgenden Nächten wahrscheinlich Feuer gelegt haben. Zwei Ställe, Hunderte Strohballen und eine landwirtschaftliche Lagerhalle gingen in Flammen auf. Mehrere Rinder und Pferde starben. Zudem brannte in einer Nacht ein Auto mitsamt Carport. Die eingerichtete Ermittlungskommission untersucht auch, ob weitere ungeklärte Brände in der Umgebung zu der möglichen Serie passen könnten. Einen Scheunenbrand mit Millionenschaden und mehreren verendeten Rindern hatte es dort im Juni gegeben.