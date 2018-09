Plädoyers im Mordprozess Höxter haben begonnen

Paderborn (dpa) - Mit dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft ist der Mordprozess um das sogenannte Horrorhaus von Höxter fortgesetzt worden. Oberstaatsanwalt Ralf Meyer begann am Mittwochmorgen seine rund zweistündige Begründung für seinen Strafantrag, dann sollten die drei Anwälte der Nebenkläger reden. Angeklagt sind wegen Mordes durch Unterlassen der 48-jährige Wilfried W. und seine Ex-Frau Angelika W. (49). Über Jahre hinweg soll das Paar mehrere Frauen in das Haus nach Ostwestfalen gelockt und dort seelisch unter Druck gesetzt und zum Teil körperlich schwer misshandelt haben. Zwei Frauen aus Niedersachsen starben infolge der Quälereien.

Die Plädoyers der vier Verteidiger folgen am Donnerstag und in der nächsten Woche am Dienstag. Ob das Gericht noch im September ein Urteil sprechen wird, ist noch offen.