Pistorius kritisiert NRW-Innenminister nach Abschiebepanne

Hannover (dpa) - In der Affäre um den zu Unrecht abgeschobenen Islamisten Sami A. hat Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius Nordrhein-Westfalens Landesregierung kritisiert. Es sei bedenklich, wenn sein dortige CDU-Ministerkollege Herbert Reul sage, Entscheidungen von Richtern sollten immer auch «dem Rechtsempfinden der Bevölkerung entsprechen», sagte der Sozialdemokrat Pistorius der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. «Wir können uns alle ungefähr vorstellen, was dieses angebliche Rechtsempfinden mancher kleiner Teile der Bevölkerung in bestimmten anderen Fragen fordern würde», sagte der Minister. «Im Grundgesetz steht nicht umsonst, dass die Richter nur dem Gesetz unterworfen sind.»

Der Islamist A. war von Nordrhein-Westfalen aus nach Tunesien abgeschoben worden, obwohl noch keine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen vorlag. Die dann am Vorabend getroffene Gerichtsentscheidung wurde allerdings erst übermittelt, als das Flugzeug mit A. bereits gestartet war. Letztinstanzlich hatte das Oberverwaltungsgericht Münster am Mittwoch entschieden, dass der 42-Jährige, den Sicherheitsbehörden für einen Gefährder halten, auf Staatskosten nach Deutschland zurückgeholt werden muss. Reul hatte Kritik daran erkennen lassen.

Pistorius sagte, niemand habe einen Zweifel, dass der Tunesier abgeschoben gehöre. «Aber wenn ein deutsches Gericht entscheidet, dann entscheidet ein deutsches Gericht», erklärte er. «Und die Unabhängigkeit der Justiz ist nicht irgendwie ein «nice to have» unserer Rechtsordnung, sondern ein substanzielles Element unserer demokratischen Ordnung und eine Konsequenz aus den Erfahrungen vergangener Zeiten.»