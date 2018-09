Solingen (dpa/lnw) - Ein in Solingen verschwundener Patient mit einer ansteckenden offenen Tuberkulose wird weiter vermisst. Der 19-Jährige war vergangene Woche von der Isolierstation eines Solinger Krankenhauses verschwunden. Am Mittwochmorgen bekam die Polizei nach eigenen Angaben einen Hinweis von einer Bürgerin, die den jungen Mann in Wuppertal erkannt haben will. Die Beamten konnten ihn aber nicht antreffen.

Die Polizei sucht mit einem Foto nach dem Mann. Der 19-Jährige sei wegen seiner ansteckenden Krankheit nicht nur eine Gefahr für andere, er benötige auch dringend lebensnotwendige Medikamente. Die offene Tuberkulose wird durch Husten und Niesen übertragen.