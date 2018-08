Solingen (dpa/lnw) - Die Polizei sucht weiter nach einem Patienten mit einer ansteckenden offenen Tuberkulose. Der 19-Jährige war am Mittwoch von der Isolierstation eines Solinger Krankenhauses verschwunden. Man suche weiter nach dem Mann, teilte die Wuppertaler Polizei am Donnerstagmorgen mit. Der 19-Jährige sei nicht nur eine Gefahr für andere, er benötige wegen anderer Krankheiten auch dringend lebensnotwendige Medikamente, hieß es von den Beamten am Mittwoch.

Der dunkelhäutige junge Mann sei 1,70 Meter groß und hinke mit dem linken Bein. Zuletzt sei er mit einem grauen Pullover mit V-Ausschnitt und einer Bermuda-Jeans bekleidet gewesen. Außerdem könnte er einen weiß-rosa gemusterten Rucksack tragen. Zeugen, die den Mann sehen, sollten den Notruf der Polizei (110) wählen. Die offene Tuberkulose wird durch Husten und Niesen übertragen.