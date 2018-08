Paketzusteller zieht eingeklemmte Frau am Transporter mit

Titz (dpa/lnw) - Ein eiliger Paketzusteller hat in Titz (Kreis Düren) eine Frau mit seinem Transporter mehrere Meter mitgezogen. Die 48-Jährige wurde nach Polizeiangaben von Donnerstag leicht verletzt. Der Zusteller war unverrichteter Dinge mit dem Paket für die Frau wieder abgezogen, nachdem die nicht rechtzeitig an der Haustür erschien. Als der 35-Jährige schon im Auto saß, lief die Frau den Angaben nach zu dem noch stehenden Wagen und bat um das Paket. Der Zusteller soll die Fahrertür so zugezogen haben, dass er die Frau dabei einklemmte. Dann soll er langsam angefahren sein. Erst als Passanten laut schrien, hielt er an und befreite die Frau.