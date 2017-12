Bochum. Im Fall eines fast zu Tode geprügelten Obdachlosen in Bochum ist der Täter auch nach einem Fahndungsaufruf der Polizei weiter flüchtig. „Es gibt einige Hinweise, aber eine heiße Spur derzeit noch nicht“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Die Ermittler suchen demnach vor allem ein Pärchen, das dem Schläger kurz vor der Tat am 9. November entgegengekommen war, wie Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen.

Das 55 Jahre alte Opfer war auf einem Parkplatz von einem Unbekannten niedergeschlagen und mit faustgroßen Steinen beworfen worden. Der Täter versteckte den leblosen Körper anschließend unter Steinen, einer Palette und Splittsäcken und floh.

Die Polizei fahndet seit Mittwoch mit Foto und einer Personenbeschreibung nach dem zwischen 20 und 30 Jahre alten Schläger. Auch die Tat selbst sei verschwommen von einer Überwachungskamera aufgenommen worden, sagte der Sprecher.

Der 55-Jährige konnte sich nach Angaben der Ermittler nicht selbst befreien und erst nach zwei Stunden bemerkbar machen. Er wurde unterkühlt und mit mehreren Rippenbrüchen gerettet und auf der Intensivstation behandelt. Mittlerweile habe der Mann das Krankenhaus wieder verlassen können. dpa