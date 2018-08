NRW-Tag in Essen: Spektakel zum 72. Landesgeburtstag

Essen (dpa/lnw) - Ein Symphoniekonzert, Fallschirmsprünge der GSG 9 und Basteln mit Ruhrsandstein: Mit einem breit gefächerten Programm wollen die Organisatoren des NRW-Tages am Wochenende 31. August bis 2. September viele Bürger nach Essen locken. Passend zum Ende des Steinkohlebergbaus am Jahresende ist die Zeche Zollverein einer der beiden Schauplätze der Veranstaltungen zum 72. Landesgeburtstag. Geplant ist dort am Samstag etwa ein Konzert des Liedermachers Stefan Stoppok. In der Innenstadt tritt die Band Alphaville auf. Auf sechs Bühnen gibt es insgesamt mehr als 120 Veranstaltungen.

Auf fünf sogenannten «Meilen» stellen sich in der City Einrichtungen und Behörden vor, werben Touristiker für ihre Regionen und finden Kinder Spiel- und Kreativangebote. Polizei und Feuerwehr präsentieren ihre Fahrzeuge und werben mit Vorführungen für ihren Berufsstand. Das diesjährige Umsonst&Draußen-Festival «Essen Original» ist Bestandteil des NRW-Tages. Am Sonntag dürfen außerdem alle Geschäfte öffnen.

Der NRW-Tag wird seit dem Jahr 2006 in wechselnden NRW-Städten gefeiert. Zuletzt hatten 2016 die Landeshauptstadt Düsseldorf und 2014 die Stadt Bielefeld die Feier veranstaltet.