Düsseldorf. Die schwarzgelbe Landesregierung in Nordrhein-Westfalen will das von SPD und Grünen eingeführte Sozialticket abschaffen. Das teilte NRW-Verkehrsminister Henrik Wüst mit. Rot-Grün hatte die Tickets für sozial schwächere Leute stark subventioniert. Diese Beträge sollen nun bis 2020 schrittweise abgeschafft werden.

Das so eingesparte Geld soll dann in die Infrakstruktur von Nordrhein-Westfalen fließen, vor allem in den Straßenbau. Laut WDR nutzten zuletzt bis zu 300 000 Menschen in NRW das 2011 eingeführte Ticket. Im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr kostete das Ticket für Menschen mit geringem Einkommen 37,80 Euro in Monat.

SPD und Grüne kritisieren die geplante Abschaffung. Der Vorsitzende der NRW-SPD Groschek findet die Entscheidung zu schämen. Die Grünen sprechen von einem "sozialpolitischen Armutszeugnis". Bei der Landesregierung kann mit die Kritik dagegen nicht verstehen. Der verkehrspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion Klaus Voussem weist darauf hin, dass es den Verkehrsbetrieben frei stehe das Ticket auch weiterhin anzubieten. red