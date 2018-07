Düsseldorf. Mit Höchsttemperaturen von bis zu 38 Grad erwartet Nordrhein-Westfalen seinen vorerst heißesten Tag des Jahres. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es vor allem im Raum Düsseldorf, Köln und Duisburg besonders heiß werden.

In den Mittelgebirgen werden Spitzenwerte von 34 Grad erreicht, in den tieferen Lagen bis zu 36 Grad. Nach Angaben des DWD können sich am Nachmittag vereinzelt Wärmegewitter vom Niederrhein in Richtung Eifel bilden. Örtlich sei Starkregen möglich. Die Waldbrandgefahr sei dennoch unverändert hoch.