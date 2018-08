NRW beendet Förderung für Erdbeer- und Vanilleschulmilch

Düsseldorf (dpa/lnw) - Schulmilch und Kakao Ja - Erbeer- und Vanillemilch Nein. In der Debatte um die Förderung gesunder oder ungesunder Schulgetränke hat Nordrhein-Westfalen jetzt eine bemerkenswerte Entscheidung getroffen: Mit Beginn des Schuljahres nächste Woche Mittwoch werden Erdbeer- und Vanillemilch nicht mehr im EU-Schulprogramm gefördert. Das berichtete die «Bild»-Zeitung (Dienstag).

Eine plausible Erklärung, warum dann Schulkakao weiter gefördert wird, hatte das Verbraucherministerium auf Nachfrage am Montag zunächst nicht parat. Kritiker des Programms bemängeln, dass Kinder sich mit gezuckerten und aromatisierten Produkten an eine falsche Ernährung gewöhnen. Die Verbraucherorganisation Foodwatch hatte deswegen mehrere Bundesländer zu einem Subventionsstopp aufgefordert. NRW will einen anderen Weg gehen und mit höheren Zuschüssen für Milch statt Kakao Anreize setzen.