Duisburg. Nach dem folgenschweren Schiffsunfall auf dem Rhein bei Duisburg werden noch zwei Verletzte im Krankenhaus behandelt. Das sagte eine Sprecherin der Schweizer Reederei des verunglückten Hotelschiffs am Donnerstagmorgen. Die „Swiss Crystal“ hatte am Dienstagabend den Pfeiler einer Autobahnbrücke über den Rhein gerammt. Mehr als zwei Dutzend Menschen waren nach Polizeiangaben bei der Havarie verletzt worden, darunter der Kapitän. An Bord waren 129 Menschen, vor allem aus den Niederlanden.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei war das Schiff stromabwärts in einer langgezogenen Rechtskurve des Rheins gegen den Brückenpfeiler am linken Ufer geprallt. Weitere Details zur Unfallursache wurden zunächst nicht bekannt. dpa