Nach Unfall: Radfahrer greift Autofahrerin an

Harsewinkel (dpa/lnw) - Ein Radfahrer hat nach einem Unfall mit einem Auto im ostwestfälischen Harsewinkel die Autofahrerin wüst beschimpft und körperlich angegriffen. Die 50 Jahre alte Frau war laut Polizei am Donnerstag mit ihrem Auto auf den Radfahrer aufgefahren, der an einer Einmündung anhielt. Der Mann wurde leicht verletzt, sein Fahrrad beschädigt. Der 49-Jährige sei nach dem Unfall schnell aufgestanden, habe die Fahrertür geöffnet und die Autofahrerin beleidigt, geschlagen und getreten, so die Polizei. Auch als die Beamten am Unfallort eintrafen, schrie er die 50-Jährige weiter an. Gegen den Radfahrer wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.