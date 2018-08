Nach Trafobrand: Haushalte in Alsdorf haben wieder Strom

Alsdorf (dpa/lnw) - Nach einem Feuer in einem Trafowerk haben rund 7000 Haushalte in Alsdorf bei Aachen wieder Strom. Mithilfe mobiler Generatoren würden vorübergehend alle Privathaushalte beliefert, sagte ein Feuerwehrsprecher in der Nacht zum Freitag. Die rund 30 Gewerbebetriebe sollten im Laufe des Freitags ebenfalls versorgt werden. Betroffen seien unter anderem Supermärkte, medizinische Einrichtungen und ein Altenheim.

Das Feuer in der Trafostation war am Donnerstagnachmittag ausgebrochen. Betroffen sind den Angaben zufolge zwei Stromversorger. Die Feuerwehr forderte die Bürger auf, vorerst keine viel verbrauchenden Elektrogeräte zu benutzen, um eine mögliche Überlastung der Notstromversorgung zu vermeiden.