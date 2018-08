Nach tödlicher Messerattacke: Verdächtiger auf der Flucht

Düsseldorf (dpa/lnw) - Eine 36-Jährige ist in Düsseldorf auf offener Straße mit einem Messer attackiert und tödlich verletzt worden. Der Täter habe die Frau am Montagmorgen angegriffen und sei dann geflohen, teilte die Polizei mit. Sie sei noch in eine Klinik gekommen, habe aber nicht mehr gerettet werden können, sagte eine Sprecherin. Verdächtig ist demnach ein 44 Jahre alter Iraner. Das Opfer hatte die deutsche Staatsangehörigkeit. Hintergründe und Motiv der Tat waren zunächst unklar. Zudem werde ermittelt, ob die beiden sich kannten, hieß es.

Ein Zeuge hatte die Polizei um 7.38 Uhr gerufen. Einzelheiten zum Tathergang wurden zunächst nicht bekannt. Bei der Fahndung kamen auch Spezialkräfte der Polizei zum Einsatz. Sie drangen in die Wohnung des Mannes ein, trafen ihn jedoch nicht an. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen.