Der Schriftzug "Polizei" steht am 10.11.2017 in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) an der neuen Wache in der Altstadt. Am Freitag wurde in der Altstadt der Landeshauptstadt die neue Polizeiwache an der Heinrich-Heine-Allee eingeweiht. Foto: David Young/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit