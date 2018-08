Solingen. Unblutig beendet wurde am Donnerstagnachmittag ein vierstündiger Großeinsatz der Polizei in der Südstadt mit der Festnahme eines 19-jährigen gebürtigen Solingers. Der bereits hinlänglich den Strafverfolgungsbehörden bekannte junge Mann hatte – wie sich aber erst später herausstellte – aus einer im fünften Obergeschoss gelegenen Wohnung an der Niedersachsenstraße geschossen. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Düsseldorfer Polizei konnte den 19-Jährigen schließlich in der Wohnung festnehmen. Die Waffe, eine scharfe Pistole, wurde sichergestellt.

Für die Polizei war die brisante Situation in dem dicht besiedelten Wohngebiet Zieten-/Niedersachsenstraße zunächst völlig unübersichtlich. Man musste zu Beginn des Großeinsatzes sogar vom Schlimmsten ausgehen: Denn gegen 12 Uhr hatten Anwohner des Zwölf-Familienhauses und eine achtköpfige Kolonne von Bauarbeitern, die derzeit mit Wärmedämmarbeiten an dem Mietshaus des Solinger Spar- und Bauvereins beschäftigt sind, „mindestens vier Schüsse“ gehört. Fast gleichzeitig gingen dann mehrere Notrufe in der Wuppertaler Leitstelle der Polizei ein.

Da man aber zunächst nicht genau wusste, aus welcher Wohnung die Schussgeräusche kamen – einige Anwohner sprachen später sogar von sechs Schüssen in kurzer Abfolge – und man auch nicht ermitteln konnte, wem die Schüsse gegolten haben könnten, wurde die Einsatzlage bewusst hoch eingestuft. Auch war zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt, ob es Verletzte oder sogar Tote gegeben hatte.

Eine Einsatzleitstelle wurde eigens im Wuppertaler Polizeipräsidium eingerichtet, von der aus die weiteren Maßnahmen koordiniert wurden. Vor der unklaren Gefahrengroßlage auch für die Einsatzkräfte wurde eine Nachrichtensperre erlassen.

Mehr als 130 Polizeibeamte sicherten das Wohngebiet ab

Während die Solinger Polizei das mutmaßliche Tatorthaus sowie die Zietenstraße in kompletter Länge zwischen Klingen- und Schützenstraße absperrte, trafen nach und nach zusätzliche Polizeibeamte aus Wuppertal und Remscheid ein. Sie fuhren wie auch eine Wuppertaler Einsatzhundertschaft und später zwei Dutzend Beamte des Düsseldorfer Spezialeinsatzkommandos den gesperrten Lidl-Parkplatz an der Schützenstraße als zentralen Sammelpunkt an. Über 130 Polizisten, darunter auch viele in Zivil, waren eingesetzt. Zudem wurden ein Rettungswagen und ein Notarztwagen dort postiert.

Ab 12.30 Uhr glich die Südstadt rund um die Zietenstraße einer Festung – um eine Gefährdung der Bevölkerung zu verhindern. Kurzum: Anwohner wurden von mit Maschinenpistolen bewaffneten Beamten aus dem Wohngebiet geführt, niemand kam mehr hinein.

Nachdem sich die Spezialkräfte aus Düsseldorf ein Bild von den Örtlichkeiten und der Gefahrenlage gemacht hatten, stand fest: Das schwer bewaffnete SEK wird „unter höchster Eigensicherung“ das Wohnhaus, aus dem Schussgeräusche gehört worden waren, durchkämmen und gegebenenfalls auch Wohnungen stürmen. Dies erfolgte dann kurz vor 15 Uhr.