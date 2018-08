Nach Pokal-Aus: Bochum für mindestens eine Nacht Zweiter

Bochum (dpa) - Der VfL Bochum hat sich durch das peinliche Pokal-Aus beim Viertligisten Weiche Flensburg nicht aus der Spur bringen lassen und zumindest für eine Nacht Platz zwei in der 2. Fußball-Bundesliga erobert. Die Westfalen, die vielerorts, als Geheimtipp auf den Aufstieg gehandelt werden, gewannen gegen den SV Sandhausen am Freitagabend mit 1:0 (0:0) und feierten damit den zweiten Liga-Sieg in Folge.

Die Sandhäuser sind dagegen als einziges Team der Liga immer noch ohne Punkt und werden damit auch nach Abschluss des 3. Spieltags sicher Tabellenletzter sein. Den insgesamt verdienten Sieg des VfL in einem mäßigen Spiel sicherte Robert Tesche (54. Minute).

Die Bochumer hatten von Beginn an viel mehr Ballbesitz, agierten gegen die kompakt stehenden Gäste aber im ersten Durchgang viel zu umständlich. Das Siegtor war dann auch eher ein Zufallsprodukt, als Tesche ein abgeblockter Ball vor die Füße fiel. In der 89. Minute traf Sandhausens Kevin Behrens die Latte.