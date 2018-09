Duisburg. Nach einem Überfall auf eine 17-Jährige sind am Samstag in Duisburg Haftbefehle gegen vier Tatverdächtige erlassen worden. Gegen die Jugendlichen im Alter von 15 bis 17 Jahren werde wegen versuchten Mordes ermittelt, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Tatverdächtigen sollen die 17-Jährige am Donnerstagabend angegriffen haben.

Sie war zuvor mit ihrem Ex-Freund unterwegs gewesen, um über die vergangene Beziehung zu sprechen. Drei Maskierte sollen plötzlich aufgetaucht sein und gemeinsam mit dem Ex-Freund auf sie eingeschlagen haben. Das Mädchen wurde auch mit Messern verletzt. Sie konnte entkommen und rettete sich in den Garten eines Ehepaars.

Es bestand keine Lebensgefahr. Der Ex-Freund des Mädchens konnte bereits am Donnerstag festgenommen werde. Die anderen drei Taverdächtigen wurden am Freitag festgenommen. Angaben zur Nationalität der Jugendlichen machte die Polizei nicht. dpa