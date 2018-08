Nach Brand an ICE-Strecke: Regionalverkehr weiterhin gesperrt

Siegburg (dpa/lnw) - Nach einem Großbrand an der Siegburger ICE-Strecke mit zahlreichen Verletzten bleibt der Regionalverkehr weiterhin gesperrt. Wann die Bahnstrecke in dem betroffenen Bereich wieder voll genutzt werden kann, sei weiterhin unklar, sagte ein Bahnsprecher am Mittwochmorgen. Für den Fernverkehr war die mehrgleisige Trasse bereits am frühen Mittwochmorgen wieder freigegeben worden.

Auch die Brandursache sei weiterhin unklar, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen. Die Brandermittlungen werden am Mittwoch aufgenommen.

Durch die wochenlange Dürre konnte sich ein Böschungsbrand am Dienstagnachmittag an der Bahnstrecke rasend schnell ausbreiten und auf mehrere Häuser übergreifen. 32 Menschen wurden verletzt und acht Gebäude teils massiv beschädigt. Auch die wichtige Fernbahnstrecke Köln-Frankfurt musste mehrere Stunden gesperrt werden.