Wuppertal (dpa/lnw) - Ein bereits mit zwei Haftbefehlen gesuchter Mann hat die Polizei in Wuppertal durch einen handfesten Streit mit seiner Freundin auf sich aufmerksam gemacht. Bei seiner Festnahme zeigte sich der ertappte 28-Jährige resolut, schlug und trat zwei Beamte und verletzte sie. Zuvor hatte er in der Nacht zum Freitag seine 20 Jahre alte Freundin in der Wohnung ihrer Mutter im Streit gegen einen Nachttisch gestoßen. Die Mutter alarmierte daraufhin die Polizei, die den flüchtenden Mann auf der Straße vor dem Haus stellen konnten. Weshalb gegen ihn bereits zwei Haftbefehle vorlagen, sagte die Polizei nicht. Den Mann erwartet nun ein weiteres Strafverfahren.

Links zum Thema Wuppertal: Streit eines Paares eskaliert - Mann flüchtet und verletzt Beamte