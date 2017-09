Detmold/Hamburg. Drei Tage nach dem gewaltsamen Tod einer 24-Jährigen und ihres Kindes in Detmold hat die Polizei den Tatverdächtigen in Hamburg gefasst. Nach ihm war seit Montag unter Hochdruck öffentlich gefahndet worden. «Gegen Mittag haben Zivilfahnder ihn erkannt und gleich festgenommen», sagte ein Sprecher der Polizei Bielefeld am Donnerstag. Mit ersten Vernehmungen des Tatverdächtigen sei nicht vor Freitag zu rechnen.

Am Montag waren die Leichen einer jungen Mutter und ihres sechs Jahre alten Sohnes in einem Mehrfamilienhaus in der Nähe der Detmolder Innenstadt gefunden worden. Laut Obduktion kamen die beiden durch Stich- beziehungsweise Schnittverletzungen ums Leben. Tatverdächtig ist ein Nachbar, in dessen Wohnung die Leichen gefunden wurden. dpa