Mutmaßlicher Kindermörder 20 Jahre nach der Tat verhaftet

Maastricht/Aachen (dpa) - 20 Jahre nach der Ermordung eines elf Jahre alten Jungen nahe der deutsch-niederländischen Grenze ist der mutmaßliche Täter in Spanien festgenommen worden. Die niederländische Polizei teilte in der Nacht zum Montag in Limburg mit, ein 55 Jahre alter Niederländer sei in einem spanischen Dorf in der Nähe von Barcelona festgenommen worden. Wann er in die Niederlande ausgeliefert werde, sei zunächst noch nicht klar.

Der Mann gilt als dringend tatverdächtig, weil seine DNA am Leichnam des Jungen gefunden worden war. Nicky war im August 1998 in Brunssummerheide nahe der deutsch-niederländischen Grenze bei Aachen während eines Sommercamps verschwunden. Die Leiche des sexuell missbrauchten Kindes wurde am folgenden Tag gefunden. Der Tatverdächtige hatte zur Tatzeit im August 1998 in der Ortschaft Simpelveld unweit des Waldgebietes Brunssummerheide an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen gewohnt.

Die Polizei in Maastricht hatte in einer großangelegten Untersuchung, bei der rund 14 000 Männer ihre DNA-Proben abgaben, nach dem Täter gesucht. Der Tatverdächtige war einem mehrmaligen Aufruf zur freiwilligen Abgabe von DNA-Proben nicht nachgekommen. Als Ermittler den 55-Jährigen zur Rede stellen wollten, war er verschwunden. Seine DNA war unter anderem anhand von Gegenständen in seiner Wohnung isoliert worden