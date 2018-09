Mutmaßlicher Geiselnehmer in Krefeld vor Gericht

Krefeld (dpa/lnw) - Weil er am Krefelder Busbahnhof eine Rentnerin als Geisel genommen haben soll, steht ein 47-Jähriger von heute an vor dem Landgericht. Stundenlang soll er die 68-Jährige mit einem Messer festgehalten und damit gedroht haben, sie umzubringen. Laut Anklage hatte der Mann so seine Festnahme verhindern wollen.

Polizisten hatten den Drogenabhängigen laut Anklage ursprünglich mit zur Wache nehmen wollen. Daraufhin soll er erst die Beamten mit dem Messer bedroht, seinen Hund auf sie gehetzt und dann die Rentnerin überwältigt haben. Eine Spezialeinheit befreite die Frau nach fast vier Stunden und schoss dem mutmaßlichen Geiselnehmer dabei in die Beine. Der Vorfall spielte sich vor knapp einem Jahr ab.