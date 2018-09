Mutmaßliche Brandstiftung treibt Menschen aus Wohnungen

Wuppertal (dpa/lnw) - Wegen eines mutmaßlich gelegten Feuers haben mehrere Menschen am späten Dienstagabend ihre Wuppertaler Wohnungen verlassen müssen. 26 Bewohner eines Mehrfamilienhauses hätten evakuiert werden müssen, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Eine Bewohnerin habe den Brand vermutlich selbst gezündet, sagte ein Polizeisprecher. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des verursachten Schadens war zunächst unklar. Die Feuerwehr löschte den Brand nach einigen Stunden. Die Bewohner konnten noch in der Nacht in ihre Wohnungen zurückkehren. Ein Gutachter soll nun die Brandursache ermitteln.