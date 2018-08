Musikfestival «c/o pop» startet in Köln

Köln (dpa/lnw) - Ein Konzert mit der Hamburger Hip-Hop-Band Beginner sowie den Rappern Afrob und Samy Deluxe eröffnet heute die Kölner «c/o pop». Bei der 15. Ausgabe des Musikfestivals werden bis Sonntag rund 180 Künstler an verschiedenen Orten der Stadt zu sehen sein. Als Höhepunkte der 15. Ausgabe gelten Auftritte des US-amerikanischen Sängers William Fitzsimmons und der deutschen Independent-Band The Notwist in der Kölner Philharmonie. The Notwist haben für ihr Konzert ein spezielles Set zusammengestellt, das neben ihren Songs auch Instrumentalmusik für Film- und Hörspielsoundtracks umfasst.

Parallel zum Festival treffen sich am Donnerstag und Freitag bei der «c/o pop Convention» Branchenkenner, um sich über aktuelle Entwicklungen der Musikbranche und Fördermöglichkeiten für junge Popmusiker auszutauschen. Die Veranstalter rechnen insgesamt mit rund 30 000 Besuchern.