Motorradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall

Balve (dpa/lnw) - Ein Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag im Sauerland tödlich verunglückt. Der 28-Jährige habe in einer Kurve in Balve (Märkischer Kreis) die Kontrolle über seine Maschine verloren, berichtete die Polizei. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Der junge Mann starb trotz Wiederbelebungsmaßnahmen noch am Unfallort. Die Unfallursache war zunächst noch Gegenstand von Ermittlungen.