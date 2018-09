Motorradfahrer prallt mit Reh zusammen: Schwer verletzt

Dinslaken (dpa/lnw) - Ein 59-jähriger Motorradfahrer ist in Dinslaken mit einem Reh zusammengeprallt und schwer verletzt worden. Das Tier sei aus einem angrenzenden Waldgebiet auf die Fahrbahn gerannt und gegen das Motorrad geprallt, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Mann fiel auf die Fahrbahn, Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Das Reh verendete an der Unfallstelle.