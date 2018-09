Motorradfahrer bei Zusammenprall mit Hirsch verletzt

Lüdge (dpa/lnw) - Ein Motorradfahrer ist in Lüdge im Kreis Lippe mit einem Hirsch zusammengeprallt und leicht verletzt worden. Das Tier erlitt nach Polizeiangaben vom Mittwoch so schwere Verletzungen, dass es am Unfallort von einem Beamten erschossen werden musste. Demnach war der Hirsch am Dienstagabend plötzlich auf die Straße gelaufen. Der 48 Jahre alte Fahrer konnte mit seinem Motorrad nicht mehr ausweichen. Der Mann stürzte und verletzte sich leicht.