Mord auf dem Campingplatz: Prozessbeginn in Mönchengladbach

Mönchengladbach (dpa) - Wegen eines Mordes auf einem Campingplatz am Niederrhein muss sich von heute an (09.15 Uhr) eine 52 Jahre alte Frau vor dem Landgericht Mönchengladbach verantworten. Die Deutsche ist angeklagt, ihren 54 Jahre alten Lebensgefährten in dessen Wohnwagen in Niederkrüchten erschlagen zu haben. Der Mann soll sie zuvor mehrfach bedroht haben. Ihr Sohn und zwei andere junge Männer sollen ihr geholfen haben, doch beabsichtigten sie nach Einschätzung der Jugendkammer nur, dem Opfer eine «Abreibung» zu verpassen. Sie sind deshalb nur wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt und nicht, wie ursprünglich vorgesehen, ebenfalls wegen Mordes.