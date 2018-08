«Modellstädte» präsentieren Projekte für Nahverkehr

Berlin (dpa) - Im Kampf gegen zu viele Diesel-Abgase in deutschen Kommunen wollen fünf «Modellstädte» heute Ideen für einen attraktiveren Nahverkehr mit Bussen und Bahnen vorstellen. Die Oberbürgermeister aus Bonn und Essen sowie aus Mannheim, Reutlingen und Herrenberg in Baden-Württemberg werden dazu in Berlin erwartet. Mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) wollen sie Projekte präsentieren, zu denen teils auch ein Ausbau von Radwegen und eine bessere Verkehrslenkung gehören. Der Bund will bis 2020 insgesamt 130 Millionen Euro als Förderung dafür bereit stellen.

«Nach den Vorgesprächen bin ich optimistisch, dass Bonn seine drei Projekte finanziert bekommt und damit einen Beitrag auf dem Weg zu einer verbesserten Luftqualität leisten kann», erklärte Oberbürgermeister Ashok-Alexander Sridharan (CDU). Die Stadt Essen erhofft sich nach Angaben einer Sprecherin von dem Treffen genauere Angaben über die Förderung der geplanten Projekte.