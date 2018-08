Minister: Sorge vor Befreiungsaktion für Sami A.

Düsseldorf (dpa) - Die Sicherheitsbehörden haben nach Angaben von NRW-Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) im Vorfeld der Abschiebung von Sami A. auch Befreiungsaktionen in der Abschiebehaftanstalt in Büren befürchtet. «Ich habe ganz große Sorge gehabt, dass aufgrund des massiven Interesses aus der Islamistenszene (...) die Gefahr besteht, dass Sami A. möglicherweise aus Büren abhaut, möglicherweise es Befreiungsaktionen geben kann», sagte Stamp am Donnerstag in Düsseldorf. «Wir haben Sami A. als ernsthafte Gefahr gesehen.» Wäre der Islamist auf diese Weise untergetaucht und wäre dann «etwas passiert», dann wäre er heute sicher nicht mehr im Amt, sagte Stamp.