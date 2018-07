Millionenschaden: Defekt führte zu Feuer in Kunststofffabrik

Lippstadt (dpa/lnw) - Nach dem Großbrand in einem Gewerbegebiet in Lippstadt geht die Polizei von einem technischen Defekt als Ursache aus. Das Feuer sei bisherigen Ermittlungen zufolge durch einen Fehler im Produktionsablauf des hartschaumverarbeitenden Betriebs ausgebrochen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach beläuft sich der Schaden auf mindestens acht Millionen Euro. In der Nacht zu Freitag hatte die gesamte Produktions- und Lagerhalle in Flammen gestanden und war vollständig zerstört worden. Verletzt wurde niemand.

Wegen einer aufsteigenden Schadstoffwolke sollten die Menschen zeitweise in ihren Häusern bleiben. Herabregnende glühende Styroporteilchen hatten die Bevölkerung zusätzlich verunsichert. Das Landesamt für Umwelt- und Naturschutz untersucht derzeit noch, ob von den verkohlten Styroporrückständen Gesundheitsgefahren ausgehen. Die Behörde empfahl vorsorglich, Hautkontakt zu vermeiden und etwa Ablagerungen in Sandkisten zu entsorgen oder verunreinigtes Poolwasser auszutauschen.