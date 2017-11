Köln. Zehntausende «Jecken» haben die Kölner Polizei in Atem gehalten. Von Samstagvormittag bis zum Sonntagmorgen waren etwa 1000 Beamte zur Eröffnung der Karnevalssaison im Einsatz, wie die Behörde mitteilte.

Bereits am Vormittag mussten der Heumarkt und der Alte Markt wegen Überfüllung gesperrt werden. Am Nachmittag wurde der Bereich um die Zülpicher Straße für die zuströmenden Feiernden abgeriegelt. Um die Mittagszeit sorgte ein Tweet der Deutschen Bahn für Verwirrung. Demnach sei die ganze Innenstadt überfüllt gewesen und gesperrt worden. Ein Polizeisprecher wies dies zurück - er vermutete ein Kommunikationsproblem.

Strafanzeigen zu Körperverletzungsdelikten, Taschendiebstählen und sexuellen Übergriffen

Bis zum Einsatzende am Sonntagmorgen wurden 50 Personen festgenommen. Es gab unter anderem Strafanzeigen zu Körperverletzungsdelikten, Taschendiebstählen und sexuellen Übergriffen. Am frühen Nachmittag wurden zwei 23-jährige Frauen von einem Bierkrug am Kopf getroffen. Sie mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Ersten Ermittlungen zufolge hatte ein Unbekannter den Krug in die Menge geworfen. Er konnte zunächst fliehen.

Messerstecherei in Mülheim

Auf dem Wiener Platz am Clevischen Ring in Mülheim wurde ein 28-Jähriger bei einer Schlägerei Opfer eines Messerangriffs. Er wurde mit einer Stichverletzung am Oberschenkel ins Krankenhaus gebracht, schwebt nach Angaben der Polizei aber nicht in Lebensgefahr. Der Täter flüchtete in Richtung Stadtgarten.

⚠️Eine wichtige Info für alle Reisenden mit dem Ziel #Köln Hbf.

Auf Anordnung der Polizei wurde die Kölner Innenstadt wegen Überfüllung KOMPLETT gesperrt. Bitte auf andere Orte zum feiern umplanen‼️ pic.twitter.com/eiazdP0gTX — DB Regio AG - NRW (@Regio_NRW) 11. November 2017

Gegen 19 Uhr wurde es in der Altstadt leerer, die Feiernden waren vermehrt im Zülpicher Viertel und an den Ringen anzutreffen. Um 3.30 Uhr wurde der Sondereinsatz beendet und die Polizei ging zum normalen Nachtbetrieb über. dpa/red