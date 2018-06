Ein SEK-Einsatz nach einer Messerstecherei hielt die Kölner Polizei am Donnerstagabend in Atem.

Köln. Nach einer Messerstecherei ist es am Donnerstagabend in Köln in der Altstadt-Süd ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Ein 48-jähriger Tatverdächtiger hatte sich danach Zugang zu einem Wohnhaus verschafft und dort verschanzt, wie die Polizei am Freitag auf Nachfrage mitteilte.

Das Spezialeinsatzkommando nahm den Mann in einem Großeinsatz fest. Die genauen Tathergänge und Hintergründe werden noch ermittelt. Zuvor hatten der «Kölner Stadtanzeiger» und die «Bild»-Zeitung berichtet. dpa