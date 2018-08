Messerangriff im Backstagebereich der Turbinenhalle

Oberhausen (dpa/lnw) - Im Backstagebereich einer Musikveranstaltung in der Turbinenhalle in Oberhausen ist ein 27-Jähriger ins Gesicht geschlagen und durch drei Messerstiche verletzt worden. Nach eigenen Angaben war der Mann am Samstagabend zwischen die Fronten zwei sich streitender Gruppen gekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Essener habe anschließend mit leichteren Stichwunden nach draußen flüchten können. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Einige Freunde des Verletzten seien am Tatort erschienen und verhielten sich laut Polizei bedrohlich. Die Beamten hätten die Situation allerdings beruhigen können. Der Tatverdächtige ist auf der Flucht. Zur Ursache des Streits der beiden Gruppen machte die Polizei keine Angaben.