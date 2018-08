Messerangriff auf Frau in Straßenbahn

Düsseldorf (dpa/lnw) - In einer Düsseldorfer Straßenbahn ist eine Frau mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde ein Mann am Mittwochmorgen festgenommen. Die Frau sei in ein Krankenhaus gebracht worden, sie schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Die Hintergründe der Tat sind bisher unklar.