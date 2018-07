Köln (dpa/lnw) - An einem Baggersee in Köln-Dellbrück ist am Sonntag auf etwa 1000 Quadratmetern Fläche ein Brand ausgebrochen. Mehr als 100 Feuerwehrleute seien im Einsatz gewesen, teilte der Lagedienst der Feuerwehr Köln mit.

Am Höhenfelder See hätten Unterholz und Buschwerk in Flammen gestanden. Wegen der Hitze der vergangenen Tage und der anhaltenden Trockenheit breitete sich das Feuer schnell aus, wie ein Sprecher sagte. Die genaue Brandursache war zunächst aber unklar. Die Nachlöscharbeiten dauerten auch am Abend noch an.