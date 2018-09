Mateusz Przybylko will auch im Weitsprung starten

Berlin (dpa/lnw) - Hochsprung-Europameister Mateusz Przybylko will künftig auch im Weitsprung starten. «Ich werde versuchen, im Weitsprung die deutsche Qualifikationsweite von 7,40 Metern für die Hallen-DM anzugreifen. Ich werde im Winter viel für den Weitsprung trainieren», sagte der 26-Jährige aus Leverkusen in einem Interview des Portals Sportbuzzer (Dienstag). Auf die Frage, ob das nicht seine Ziele im Hochsprung gefährde, antwortete Przybylko: «Ich glaube, dass ich im Hochsprung davon profitieren werde. Andere Sportler haben das auch gemacht. Das andere Training, die andere Sportart lenkt ab.»

Er müsse sich «auf andere Sachen konzentrieren und habe nicht mehr nur das Eine im Kopf. Ich glaube, dass ich so auch Fortschritte im Hochsprung mache», sagte Przybylko. Bei der EM in Berlin hatte er vor gut drei Wochen den Titel geholt und am Sonntag beim ISTAF ebenfalls im Olympiastadion mit Platz zwei seine Freiluft-Saison beendet.

Sein großes Ziel bleibe aber der deutsche Hochsprung-Rekord von 2,38 Metern. «Das ist ein Muss! Wenn ich irgendwann mit den Legenden des Sports genannt werde, wäre das geil. Dann hätte ich wirklich was geleistet», sagte Przybylko.