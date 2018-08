Massendemos und Modesünden: WDR zeigt NRW in den 80ern

Köln (dpa/lnw) - Die Massen im Bonner Hofgarten, der Papst in Köln und Smog-Alarm im Ruhrgebiet: Die 80er waren in Nordrhein-Westfalen eine ereignisreiche Zeit. Der WDR ist nun tief in die Archive gestiegen, um sie nachzuerzählen. Am Freitag (10. August, 20.15 Uhr, WDR) beginnt die neue zehnteilige Reihe «Unser Land in den 80ern».

Jedes Jahr bekommt dabei seine eigene Dokumentation, angefangen mit 1980, als die SPD die absolute Mehrheit in NRW holt und Johannes Paul II. in Köln als der erste Papst seit fast 200 Jahren deutschen Boden küsst. Es geht um die Hunderttausenden Demonstranten, die gegen Nachrüstung und in NRW stationierte Atomwaffen protestierten und um das Aufkommen eines neuen Umweltbewusstseins. Hinzu kommen kleinere Geschichten, an die man sich vielleicht gar nicht mehr erinnert.

Die einzelnen Filme werden dabei immer von prominenten Sprechern vertont, die eine besondere Beziehung zu dem jeweiligen Jahr haben. Schauspielerin und Komikerin Annette Frier (44) etwa berichtet von dem Jahr 1980, in dem sie eingeschult wurde und ihre Oma Irma in der Mülltonne vor dem großen Rheinhochwasser in Sicherheit gebracht werden musste. Weitere Jahres-Paten sind unter anderem die Schauspieler Dietmar Bär (57) und Jörg Hartmann (49), Autor Frank Goosen (52) und Schauspielerin Mariele Millowitsch (62).