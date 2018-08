Mann vor Nachtclub angeschossen und schwer verletzt

Herne (dpa/lnw) - Bei einer Auseinandersetzung vor einem Nachtclub in Herne ist ein 34-Jähriger angeschossen und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei stritten sich in der Nacht zum Sonntag vor dem Lokal mehrere Menschen aus zunächst ungeklärter Ursache, als ein Mann eine Schusswaffe zog und Richtung Boden feuerte. Der 34-Jährige wurde am Fuß getroffen, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm neben dem mutmaßlichen Täter noch zwei weitere Menschen fest. Nähere Angaben zum Tatverdächtigen und den anderen Festgenommenen machte die Polizei zunächst nicht.