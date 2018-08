Mann verbrennt in Auto nach Unfall

Warburg (dpa/lnw) - Ein Mann ist bei einem Autounfall nahe Warburg (Kreis Höxter) in seinem Wagen verbrannt. Wie die Polizei mitteilte, kam das Fahrzeug am Freitagabend von einer Landstraße ab und krachte mit voller Wucht gegen einen Baum. Das Auto wurde in zwei Teile zerrissen und ging in Flammen auf. Der Fahrer war in seinem völlig demolierten Wagen eingeklemmt und verbrannte in den Trümmern.