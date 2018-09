Mann stirbt nach Sturz in Wupper

Wuppertal (dpa/lnw) - Ein Mann ist in der Nacht zum Sonntag in Wuppertal in die Wupper gestürzt und ums Leben gekommen. Er sei nahe der Endhaltestelle der Schwebebahn vermutlich von dem stark abschüssigen Uferbereich des Flusses in die Tiefe gefallen und habe dabei so schwere Verletzungen erlitten, dass er starb, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Weitere Details zu dem Vorfall wurden zunächst aber nicht bekannt.

Laut Feuerwehr hatte ein Passant den Mann aus dem Wasser gezogen und Erste Hilfe geleistet. Höhenretter bargen den Schwerverletzten aus dem felsigen Gelände. Wegen zahlreicher Schaulustiger am Ufer habe der Bereich weiträumig abgesperrt werden müssen, hieß es.