Mann sticht auf Hund ein: Tier soll in Finger gebissen haben

Kleve (dpa/lnw) - Ein junger Mann aus Kleve soll versucht haben, seinen eigenen Hund umzubringen, weil ihn der Vierbeiner nach seiner Aussage in den Finger gebissen hatte. Der 20-Jährige habe am Dienstagabend in einem Klever Waldstück mehrfach auf den Hund eingestochen, teilte die Polizei am Mittwoch mit und zitierte Zeugenaussagen. Bissspuren konnten die Beamten allerdings nicht am Finger des Mannes feststellen. Beim Eintreffen der Polizei wollte der Mann das verletzte Tier gerade in ein Loch legen. Der Hund habe noch geatmet, allerdings sei er so schwer verletzt gewesen, dass ein Beamter das Tier erschossen habe.